В Сумах внук регулярно снимал деньги с пенсионной карточки бабушки

Сотрудники криминальной полиции ГУНП области разоблачили 17-летнего юношу, который в течение нескольких месяцев снимал с пенсионной банковской карточки своей бабушки ее средства, которые в дальнейшем тратил по своему усмотрению. Правоохранители установили, что неблагодарный внук украл у нее более трех с половиной тысяч гривен.
Еще одного злоумышленника, который опустошил банковскую карточку 22-летнего сумчанина, установил участковый офицер полиции. Им оказался 21-летний местный молодой человек. Как пояснил подозреваемый правоохранителям, карточку он нашел случайно и, обнаружив на ней средства на сумму более трех с половиной тысяч гривен, снял их и потратил на собственные нужды.
Сейчас по этим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Обоим молодым людям грозит уголовное наказание за совершенные преступления в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Полиция в очередной раз обращается к гражданам с рекомендацией, не хранить банковские карты вместе с пин-кодом, и не предоставлять посторонним лицам свои персональные данные и номер своего мобильного, который «привязан» к банковскому счету, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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