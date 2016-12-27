В Сумах внук регулярно снимал деньги с пенсионной карточки бабушки Сумские сыщики разоблачили двух злоумышленников, которые сняли с чужих банковских карточек более семи тысяч гривен.

Сотрудники криминальной полиции ГУНП области разоблачили 17-летнего юношу, который в течение нескольких месяцев снимал с пенсионной банковской карточки своей бабушки ее средства, которые в дальнейшем тратил по своему усмотрению. Правоохранители установили, что неблагодарный внук украл у нее более трех с половиной тысяч гривен.

Еще одного злоумышленника, который опустошил банковскую карточку 22-летнего сумчанина, установил участковый офицер полиции. Им оказался 21-летний местный молодой человек. Как пояснил подозреваемый правоохранителям, карточку он нашел случайно и, обнаружив на ней средства на сумму более трех с половиной тысяч гривен, снял их и потратил на собственные нужды.

Сейчас по этим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Обоим молодым людям грозит уголовное наказание за совершенные преступления в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Полиция в очередной раз обращается к гражданам с рекомендацией, не хранить банковские карты вместе с пин-кодом, и не предоставлять посторонним лицам свои персональные данные и номер своего мобильного, который «привязан» к банковскому счету, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.