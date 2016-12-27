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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16124

В Сумах внук регулярно снимал деньги с пенсионной карточки бабушки

Сумские сыщики разоблачили двух злоумышленников, которые сняли с чужих банковских карточек более семи тысяч гривен.

Сотрудники криминальной полиции ГУНП области разоблачили 17-летнего юношу, который в течение нескольких месяцев снимал с пенсионной банковской карточки своей бабушки ее средства, которые в дальнейшем тратил по своему усмотрению. Правоохранители установили, что неблагодарный внук украл у нее более трех с половиной тысяч гривен.

Еще одного злоумышленника, который опустошил банковскую карточку 22-летнего сумчанина, установил участковый офицер полиции. Им оказался 21-летний местный молодой человек. Как пояснил подозреваемый правоохранителям, карточку он нашел случайно и, обнаружив на ней средства на сумму более трех с половиной тысяч гривен, снял их и потратил на собственные нужды.

Сейчас по этим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Обоим молодым людям грозит уголовное наказание за совершенные преступления в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Полиция в очередной раз обращается к гражданам с рекомендацией, не хранить банковские карты вместе с пин-кодом, и не предоставлять посторонним лицам свои персональные данные и номер своего мобильного, который «привязан» к банковскому счету, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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