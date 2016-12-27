На Сумщине в гараже сгорел автомобиль 11 января в 4:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в с. Рыжевка Белопольского района.

Звонил хозяин, который увидел охваченную огнем крышу здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части и профессиональный пожарный пост г. Ворожба, которым пришлось преодолеть расстояние в 18 и 30 км соответственно.

До приезда пожарных местные жители пытались самостоятельно потушить пламя, но пожар приобрел такой размах, что действия граждан оказались недостаточными. Из-за несвоевременности вызова на момент прибытия специалистов Службы спасения на всей площади горела хозяйственная постройка, где под одной крышей находились гараж, сарай и летняя кухня. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенные помещения для домашних животных и навес.

В 05:20 пожар был локализован, в 09:15 его удалось ликвидировать. Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие на площади 60 кв. м, личные вещи, автомобиль ВАЗ 21099. Пламенем повреждены стены на площади 60 кв. м.

Вероятной причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов. Для предупреждения таких случаев неуклонно соблюдайте правила пожарной безопасности - следите за состоянием печей и своевременно очищайте их от сажи, ни в коем случае не разводите их легковоспламеняющимися жидкостями, Не составляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра.