Пьяный сумчанин угрожал гражданской жене пистолетом Патрульные задержали мужчину, который угрожал своей сожительнице предметом, похожим на пистолет.

«Мой сожитель угрожает мне пистолетом, пожалуйста, помогите!» - такое сообщение получил экипаж патрульных 9 января, около 15 часов.

Как выяснилось, нетрезвый мужчина, придя домой, вытащил пистолет и, передернув затвор, направил его на свою сожительницу. После этого он сказал ей, чтобы вызвала полицейских и начал разбивать мебель и цветы в квартире.

Экипаж патрульных за несколько минут прибыл к дому на проспекте Михаила Лушпы. Инспекторы зашли в квартиру и задержали мужчину.

Предмет, похожий на пистолет, нашли в шкафу, на который указала заявительница.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.