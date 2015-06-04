Пьяный сумчанин угрожал гражданской жене пистолетом

«Мой сожитель угрожает мне пистолетом, пожалуйста, помогите!» - такое сообщение получил экипаж патрульных 9 января, около 15 часов.
Как выяснилось, нетрезвый мужчина, придя домой, вытащил пистолет и, передернув затвор, направил его на свою сожительницу. После этого он сказал ей, чтобы вызвала полицейских и начал разбивать мебель и цветы в квартире.
Экипаж патрульных за несколько минут прибыл к дому на проспекте Михаила Лушпы. Инспекторы зашли в квартиру и задержали мужчину.
Предмет, похожий на пистолет, нашли в шкафу, на который указала заявительница.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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miragelitskiy
Это конечко ужас...Но я рекомендую скачать гаджеты для windows 10