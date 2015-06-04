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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:381521

Пьяный сумчанин угрожал гражданской жене пистолетом

Патрульные задержали мужчину, который угрожал своей сожительнице предметом, похожим на пистолет.

«Мой сожитель угрожает мне пистолетом, пожалуйста, помогите!» - такое сообщение получил экипаж патрульных 9 января, около 15 часов.

Как выяснилось, нетрезвый мужчина, придя домой, вытащил пистолет и, передернув затвор, направил его на свою сожительницу. После этого он сказал ей, чтобы вызвала полицейских и начал разбивать мебель и цветы в квартире.

Экипаж патрульных за несколько минут прибыл к дому на проспекте Михаила Лушпы. Инспекторы зашли в квартиру и задержали мужчину.

Предмет, похожий на пистолет, нашли в шкафу, на который указала заявительница.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Угрозы
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Комментарии

Anton Miragelitskiy
miragelitskiy
Сегодня 13:15

Это конечко ужас...Но я рекомендую скачать гаджеты для windows 10

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