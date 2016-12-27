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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49207

В Сумах на восстановление дома на Металлургов, 24 потратят 4 миллиона

После взрыва на Металлургов, 24 готов предварительный экспертный вывод.

ПАО «Сумбуд» будет заниматься восстановительными работами. Сейчас у четвертого подъезда, где произошел взрыв, установили ограждение, а пункт обогрева 10 января свернули. Работы спасатели не проводят. Роменский спасательный центр начнет работать здесь после окончательного заключения, сообщает UA:СУМИ.

«Сейчас идет соответствующая процедура. Только выходные дни не дали нам вовремя открыть резервный фонд. Открытие резервного фонда зафиксировано в решении исполнительного комитета - это 4 миллиона. Это первые средства для ремонта дома и предоставления людям материальной помощи. Материальная помощь будет состоять из того дефектного акта, который будет составлен подрядной организацией. Сейчас жители проживают в общежитии. И будут там до тех пор, пока не будет согласована с ними альтернатива проживания, это, возможно, квартиры, - сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Напомним, по факту взрыва 3 января прокуратура открыла уголовное производство. По информации полиции, житель квартиры на 7 этаже открыл на кухне вентили газовой плиты и зажег сигарету. Если будет установлено, что он вменяем, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. 6 января его взяли под стражу.

Общество Взрыв на Металлургов
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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