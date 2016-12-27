В Шостке вор со стажем ушел из гостей с ноутбуком В Шостке ранее судимый за имущественные преступления 25-летний мужчина, находясь в гостях, украл у хозяина ноутбук. И хотя правоохранители быстро разыскали злоумышленника, он успел не только продать свой «трофей», но и потратить вырученные деньги на спиртное.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже ноутбука обратился 45-летний местный житель. Мужчина был уверен, что дорогостоящую технику украл его знакомый, который недавно заходил в гости.

Полицейские быстро разыскали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 25-летний житель райцентра. Парень признался в содеянном, объяснив, что украл гаджет, потому что очень хотел «выпить». По его словам, ноутбук он сразу продал, а деньги потратил на спиртное.

Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.