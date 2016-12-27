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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49110

В Шостке вор со стажем ушел из гостей с ноутбуком

В Шостке ранее судимый за имущественные преступления 25-летний мужчина, находясь в гостях, украл у хозяина ноутбук. И хотя правоохранители быстро разыскали злоумышленника, он успел не только продать свой «трофей», но и потратить вырученные деньги на спиртное.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже ноутбука обратился 45-летний местный житель. Мужчина был уверен, что дорогостоящую технику украл его знакомый, который недавно заходил в гости.

Полицейские быстро разыскали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 25-летний житель райцентра. Парень признался в содеянном, объяснив, что украл гаджет, потому что очень хотел «выпить». По его словам, ноутбук он сразу продал, а деньги потратил на спиртное.

Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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