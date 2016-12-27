В Ромнах мужчина украл и сдал в лом... металлические ворота Роменские полицейские установили 32-летнего мужчину, укравшего у своего знакомого металлические ворота.

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратился 36-летний житель города. Мужчина пояснил, что с его хозяйства, со стороны огорода, исчезли металлические ворота. Каким образом и куда они могли деться - не понимает, да и предположений каких-либо у него нет.

Сотрудники полиции провели проверку, и уже оперативным путем установили, что к исчезновению крупногабаритного имущества заявителя был причастен его 32-летний знакомый. Как выяснилось, злоумышленник знал, что у товарища есть два входа на территорию хозяйства, и одним из них тот довольно редко пользуется. Вот и решил воспользоваться этим обстоятельством. Ночью он снял ворота и за несколько «ходок» доставил их в металлоприймный пункт, где сдал в лом.

В содеянном подозреваемый признался и объяснил, что таким образом решил выручить денег. Однако его надежды на большую сумму не оправдались - за чужое имущество мужчина получил чуть меньше трехсот гривен.

Сейчас в отношении горе-знакомого следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Теперь он должен не только возместить потерпевшему ущерб, но и предстать перед Законом, ведь за содеянное ему грозит до трех лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.