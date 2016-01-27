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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18356

Сумской суд остановил дело о земле возле универмага «Киев»

Такое решение принял глава Хозяйственного суда Сумской области Александр Коваленко, который слушает дело о 12 сотках возле универмага «Киев».

Речь идет о споре между Сумским горсоветом и ООО «Укртехносинтез». Последнее просит суд отменить решение горсовета об отказе в продлении договора аренды данного земельного участка. Напомним: 12 соток в 2006 году горсовет предоставил в аренду «Укртехносинтезу» под размещение парковки. В феврале 2016 года истек срок действия данного договора. «Укртехносинтез» просил его продлить, но решением сессии горсовет отказал в этом. Предприятие обратилось в суд. Первая и апелляционная инстанция удовлетворили иск «Укртехносинтез». Но Высший Хозяйственный суд Украины эти решения отменил и вернул дело на новое рассмотрение, сообщает UA:СУМИ.

Перед судебным заседанием Хозяйственный суд Сумской пикетировали предприниматели, которые сейчас торгуют на этой земле и поддерживают в споре Сумскую городской совет.

В судебном заседании представитель Сумского горсовета Сергей Веревкин просил остановить дело до решения по сути другого дела, которое в настоящее время рассматривается в Харьковском апелляционном хозяйственном суде и рассмотрение которого назначено на 31 января. В Харькове рассматривается иск Сумского горсовета к ООО «Укртехносинтез» о расторжении договора аренды этого же земельного участка.

Представитель «Укртехносинтез» Ольга Шелегеда такое ходатайство горсовета поддержала:

«Если сейчас апелляция удовлетворит иск Сумского городского совета, то это дело автоматически будет нецелесообразно. Уже нечего будет продлевать, потому договор уже будет расторгнут».

Судья Хозяйственного суда Сумской области Коваленко, выслушав мнение сторон по делу, ходатайство горсовета о приостановлении производства по делу удовлетворил.

Право Укртехносинтез
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