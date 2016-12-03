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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39307

В Сумах наконец-то пустили троллейбусы на Прокофьева

С сегодняшнего дня в Сумах заработали два новых троллейбусных маршрута.

Троллейбусы будут курсировать по ул. Прокофьева, жители которой до сих пор были лишены возможности пользоваться коммунальным транспортом.

Новую троллейбусную линию строили на средства городского бюджета. Всего было направлено 16 млн грн. Это позволило пустить электротранспорт по ул. СКД, ул. Зеленко, ул. Прокофьева, а в будущем в направлении ул. 20 лет Победы - ул. Роменская.

С 11 января коммунальный электротранспорт будет ездить ул. Прокофьева на постоянной основе.

Будут курсировать троллейбусы двух маршрутов: № 15 («Прокофьева - Центральный рынок - Железнодорожный вокзал - Лушпы - Прокофьева») и № 15А («Прокофьева – Лушпы - Железнодорожный вокзал - Центральный рынок - Прокофьева»). В течение дня каждый будет совершать по 13 рейсов (№ 15А по выходным - 12).

Расписание движения можно посмотреть здесь.

Напомним, изначально планировалось, что троллейбусы поедут до конца ноября, затем был срок до конца 2016 года, но намерения пришлось отложить, поскольку сначала не была оборудована остановка на СКД (впрочем, она так и не сделана), а затем было обнаружено повреждение кабеля.

"Два троллейбуса [ не два номера маршрута, а собственно два троллейбуса, машины ] на Прокофьева это супер логистическое решение! WinkИ, вне всяких сомнений, высшая степень профессионализма в управленческих решениях. Это останется в анналах истории развития человечества!" - прокомментировал великое свершение городских властей экс-мэр Сум Геннадий Минаев.


Общество Троллейбусы
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