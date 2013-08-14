На Сумщине будут судить 18-летнюю сводницу В отношении студентки третьего курса одного из высших учебных заведений сотрудники полиции открыли сразу два уголовных производства. Девушку обвиняют во вовлечении двух своих несовершеннолетних подруг в занятие проституцией и сводничество.

Студентку обнаружили работники отдела борьбы с преступлениями связанными с торговлей людьми ГУНП в Сумской области. Девушка, «оторвавшись» от родителей на учебу, решила немного подзаработать работой проститутки. И, поняв, что такой дополнительных доход кроме развлечений приносит еще и неплохие деньги, к секс-бизнессу решила приобщить двух своих несовершеннолетних подруг 16 и 17 лет, с которыми делила комнату студенческого общежития.

«Час «работы» девушек стоил 500 гривен, - комментирует Владимир Кравченко, начальник отдела борьбы с преступлениями связанными с торговлей людьми ГУНП в Сумской области. - Клиентов студентки подыскивали через Интернет, на сайтах знакомств, после чего вели частные встречи на территории мужчин. Подруги подозреваемой признаются, что работа проституток для них была больше развлечением, чем реальная финансовая поддержка, из-за чего и согласились на предложение своей подруги».

Но если на несовершеннолетних девушек правоохранители составили административные протоколы за занятие проституцией, в отношении 18-летней студентки следователи открыли сразу два уголовных производства по ч.3 ст.302 «Создание или содержание мест разврата и сводничество» и по ч.3 ст. 303 «Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией», которые уже направили в суд, максимальным наказанием за что может стать тюремное заключение сроком до десяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.