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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Шостке из роддома ночью через окно сбежала роженица

По словам заместителя главврача Шосткинской ЦРБ по родовспоможению и детству Надежды Дац, 21-летняя женщина поступила в родильное отделение вчера, 10 января.

Документов, удостоверяющих личность, у роженицы при себе не было. На вопросы о мете проживания, называла много разных адресов, в том числе и несуществующих, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.

Нынешней ночью, оставив малыша, молодая мама сбежала через окно на 1-м этаже.

- Ребенок родился доношенным, его состояние удовлетворительное. Хорошо уже то, что женщина родила и оставила малыша в роддоме, а не на улице. Поиском мамы занимаются правоохранительные органы, также работают органы опеки и попечительства, - комментирует Надежда Дац.

Право Роддом Шостка
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