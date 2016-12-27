В Шостке из роддома ночью через окно сбежала роженица

Документов, удостоверяющих личность, у роженицы при себе не было. На вопросы о мете проживания, называла много разных адресов, в том числе и несуществующих, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.
Нынешней ночью, оставив малыша, молодая мама сбежала через окно на 1-м этаже.
- Ребенок родился доношенным, его состояние удовлетворительное. Хорошо уже то, что женщина родила и оставила малыша в роддоме, а не на улице. Поиском мамы занимаются правоохранительные органы, также работают органы опеки и попечительства, - комментирует Надежда Дац.
8 января около 3.00, возгорание магазина промышленных товаров и автозапчастей в многоквартирном доме № 2 по переулку Шевченко заметили соседи....
На одного Почетного гражданина Шостки стало больше....
Сегодня, 1 января, около 2.00, по ул. Прорезной в Шостке сотрудники службы «101» спасли детей....
Сегодня, 30 декабря, после полуночи начался пожар в подвале пятиэтажного дома № 24 по ул. Свободы в Шостке....
Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета городского совета 29 декабря....