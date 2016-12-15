Во время праздников сумские пограничники продолжали выявлять нарушения Во время Новогодних и Рождественских праздников Сумской пограничный отряд во взаимодействии с другими правоохранительными органами принял комплекс усиленных мер по обеспечению правопорядка на участке государственной границы в Сумской области.

В период праздников охранниками границы было обеспечено бесперебойную работу всех пунктов пропуска и обеспечено надежную охрану госграницы, в пределах компетенции пограничники обеспечили всем путешествующим максимально комфортные условия пересечения границы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Всего с 31 декабря по 9 января пограничники Сумского отряда оформили более 94 тыс. человек и более 14 100 транспортных средств.

Кроме того, за указанный период стражами границы:

- выявлено 5 человек, которые использовали недействительные паспортные документы;

- выполнено 12 поручений уполномоченных государственных органов;

- за незаконное пересечение государственной границы Украины задержаны 4 человека, из них 1 незаконный мигрант;

- за нарушение законодательства по пограничным вопросам составлено 36 административных протоколов, на правонарушителей наложено взысканий в виде штрафов на общую сумму более 12 тыс. гривен;

- в одном случае выявлено 60 таблеток лекарственного средства «Трамадол», который ограничен для перемещения через государственную границу Украины и внесен в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.