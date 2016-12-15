Во время праздников сумские пограничники продолжали выявлять нарушения

В период праздников охранниками границы было обеспечено бесперебойную работу всех пунктов пропуска и обеспечено надежную охрану госграницы, в пределах компетенции пограничники обеспечили всем путешествующим максимально комфортные условия пересечения границы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
Всего с 31 декабря по 9 января пограничники Сумского отряда оформили более 94 тыс. человек и более 14 100 транспортных средств.
Кроме того, за указанный период стражами границы:
- выявлено 5 человек, которые использовали недействительные паспортные документы;
- выполнено 12 поручений уполномоченных государственных органов;
- за незаконное пересечение государственной границы Украины задержаны 4 человека, из них 1 незаконный мигрант;
- за нарушение законодательства по пограничным вопросам составлено 36 административных протоколов, на правонарушителей наложено взысканий в виде штрафов на общую сумму более 12 тыс. гривен;
- в одном случае выявлено 60 таблеток лекарственного средства «Трамадол», который ограничен для перемещения через государственную границу Украины и внесен в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Четыре случая предоставление неправомерной выгоды пограничникам со стороны пересекающих границу было зафиксировано сотрудниками Сумского отряда 22 декабря....
19 декабря сотрудники оперативного подразделения Сумского отряда Госпогранслужбы и Главного управления Национальной полиции в Полтавской области в пункте пропуска «Великая...
17 декабря на Сумщине по информации оперативных подразделений пограничники Сумского отряда задержали на направлении н.п. Козинка (РФ) - н.п. Лукашевка...
15 декабря на Сумщине, по информации оперативных подразделений госпогранслужбы, в контролируемом пограничном районе пограничный наряд отдела «Новая Слобода» и сотрудники...
14 декабря в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор Михайловский» пограничники обнаружили печатную продукцию, которую с нарушениями ввозили в Украину....