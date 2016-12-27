За кражу запчастей подростку с Ахтырщины грозит уголовная ответственность

В полицию с заявлением о краже запчастей обратился 31-летний житель одного из сел Ахтырского района. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный взломал замок на двери его хозяйственного помещения, проник вовнутрь и похитил пластиковые части, багажник, сиденье и замок зажигания с мотороллера.
Проведя ряд розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили причастность к совершенному преступлению 14-летнего школьника из того же села, где проживает заявитель. Подростка нашли и опросили.
Как выяснилось, парень недавно приобрел себе мотороллер. Поскольку техническое состояние «обновки» не совсем удовлетворял хозяина, он решил его отремонтировать. Однако денег на приобретение запчастей у парнишки не было. Посему он не придумал ничего лучшего, как воспользоваться запчастями односельчанина, у которого был мотороллер аналогичной марки. Ночью подросток сломал замок на входной двери чужого хозяйственного помещения, открутил нужные ему детали и запчасти, после чего вернулся домой, надеясь, что владелец подворья не скоро обнаружит пропажу.
Сейчас парень признался в краже и искренне раскаивается в содеянном. Похищенные детали и запчасти хранились у него дома, поэтому полицейские их изъяли и вернули потерпевшему. В отношении горе-изобретателя следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
По подозрению в совершении ограбления сотрудники полиции задержали ранее судимого 29-летнего жителя соседнего района, который соблазнился на золотую цепочку, что...
Роменские полицейские установили 32-летнего мужчину, укравшего у своего знакомого металлические ворота....
В Шостке ранее судимый за имущественные преступления 25-летний мужчина, находясь в гостях, украл у хозяина ноутбук. И хотя правоохранители быстро...
Сумские сыщики разоблачили двух злоумышленников, которые сняли с чужих банковских карточек более семи тысяч гривен....
Примеряя дорогие кольца в местном ювелирном магазине, 29-летней жительнице района чрезвычайно полюбила одну из них. И, как только продавец отвлеклась...