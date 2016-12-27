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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:09174

За кражу запчастей подростку с Ахтырщины грозит уголовная ответственность

Чтобы отремонтировать свое транспортное средство, 14-летний подросток из Ахтырского района похитил из сарая односельчанина необходимые ему запчасти. Впрочем, воспользоваться ими изобретательный парень не успел, так как его быстро нашли полицейские и открыли по факту кражи уголовное производство.

В полицию с заявлением о краже запчастей обратился 31-летний житель одного из сел Ахтырского района. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный взломал замок на двери его хозяйственного помещения, проник вовнутрь и похитил пластиковые части, багажник, сиденье и замок зажигания с мотороллера.

Проведя ряд розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили причастность к совершенному преступлению 14-летнего школьника из того же села, где проживает заявитель. Подростка нашли и опросили.

Как выяснилось, парень недавно приобрел себе мотороллер. Поскольку техническое состояние «обновки» не совсем удовлетворял хозяина, он решил его отремонтировать. Однако денег на приобретение запчастей у парнишки не было. Посему он не придумал ничего лучшего, как воспользоваться запчастями односельчанина, у которого был мотороллер аналогичной марки. Ночью подросток сломал замок на входной двери чужого хозяйственного помещения, открутил нужные ему детали и запчасти, после чего вернулся домой, надеясь, что владелец подворья не скоро обнаружит пропажу.

Сейчас парень признался в краже и искренне раскаивается в содеянном. Похищенные детали и запчасти хранились у него дома, поэтому полицейские их изъяли и вернули потерпевшему. В отношении горе-изобретателя следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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