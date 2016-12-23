Сумчанам снова отключили воду (обновлено) В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 150 мм по ул. Быкова, 2 11 января в 15:00 прекращено водоснабжение дома № 2/1 по ул. Быкова и дома № 35 по ул. Ремесленная.

Также из-за аварии на водопроводе диаметром 100 мм по адресу ул. Горького, 2 сегодня в 15:00 приостановлено водоснабжение домов в пер. Свободный и дома № 3а по ул. Труда. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено, сообщает КП «Горводоканал». По ул. Горького воду уже включили