На Сумщине пресекли попытку восстановления канала перемещения нелегалов через границу Двух мужчин, которые пытались восстановить перекрытый недавно правоохранителями канал нелегального перемещения лиц через государственную границу Украины, задержали сотрудники СБУ совместно с пограничниками в Ахтырке.

10 января в ходе проведения спецоперации правоохранители задокументировали факт незаконного пересечения границы со стороны России злоумышленниками и нелегалом, которого они переместили на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска. Все трое были задержаны вблизи автозаправки в окрестностях Ахтырки.

Установлено, что перевозчики нелегала является сподвижниками россиянина, который осуществлял незаконную переправку лиц через государственную границу Украины при содействии работников Пограничной службы ФСБ РФ, и был на днях задержан сотрудниками СБУ совместно с пограничниками.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого СБ Украины по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.