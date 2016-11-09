На Сумщине пресекли попытку восстановления канала перемещения нелегалов через границу

10 января в ходе проведения спецоперации правоохранители задокументировали факт незаконного пересечения границы со стороны России злоумышленниками и нелегалом, которого они переместили на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска. Все трое были задержаны вблизи автозаправки в окрестностях Ахтырки.
Установлено, что перевозчики нелегала является сподвижниками россиянина, который осуществлял незаконную переправку лиц через государственную границу Украины при содействии работников Пограничной службы ФСБ РФ, и был на днях задержан сотрудниками СБУ совместно с пограничниками.
Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого СБ Украины по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.
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