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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48225

На Сумщине пресекли попытку восстановления канала перемещения нелегалов через границу

Двух мужчин, которые пытались восстановить перекрытый недавно правоохранителями канал нелегального перемещения лиц через государственную границу Украины, задержали сотрудники СБУ совместно с пограничниками в Ахтырке.

10 января в ходе проведения спецоперации правоохранители задокументировали факт незаконного пересечения границы со стороны России злоумышленниками и нелегалом, которого они переместили на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска. Все трое были задержаны вблизи автозаправки в окрестностях Ахтырки.

Установлено, что перевозчики нелегала является сподвижниками россиянина, который осуществлял незаконную переправку лиц через государственную границу Украины при содействии работников Пограничной службы ФСБ РФ, и был на днях задержан сотрудниками СБУ совместно с пограничниками.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого СБ Украины по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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