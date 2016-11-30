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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 16:181579

Водитель зампрокурора Сумщины избил соседа

Сумской горотдел полиции четвертый день не открывает по данному факту уголовное производство, несмотря на заявление пострадавшего мужчины и не дает ему направления на судебно-медицинскую экспертизу.

В воскресенье, 8 января, мужчину избили на лестничной клетке трое соседей, среди которых был водитель зампрокурора области. У пострадавшего множественные гематомы и сотрясение головного мозга. Как рассказала его жена, бить ее мужа соседи начали из-за замечания за курение на лестничной клетке, что негативно сказывается на здоровье их маленького ребенка, так как дым курильщиков просачивается к ним в квартиру.

По словам жены, соседи на замечание сначала бросили в него банку, а затем избили ногами и кулаками до потери сознания.

Женщина подозревает, что уголовное производство полиция не открывает из-за вмешательства прокуратуры.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Сумщины Натальи Науменко, никто из сотрудников прокуратуры водителя не покрывает. и почему уголовное производство не открыто, в прокуратуре также недоумевают, как и пострадавшие. По ее данным, водитель утверждает, что его также избили. Служебную проверку по данному факту в прокуратуре провести не могут, так как должность водителя относится к категории рабочих, в отношении которых проведение служебных проверок не предусмотрено законом.

Что касается действий сотрудников горотдела полиции, в случае поступления жалобы на них, прокуратура проверит законность их действий.

Кстати, курение в подъезде является административным правонарушением, за которое предусматривается штраф от 51 до 170 грн.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Сумщины, действительно уголовное производство по данному факту открыто только сегодня, 11 января. Почему его не открыли в воскресенье, когда мужчина обратился с заявлением, в отделе ответить пока затрудняются, сообщив, что идет проверка.

По их данным, дело открыто не по факту телесных повреждений, а по хулиганству (ст. 296 ч. 1 Уголовного кодекса Украины).

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Право Телесные повреждения
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