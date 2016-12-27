На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

Звонил хозяин здания, который почувствовал запах дыма. На место происшествия были направлены поселковый профессиональный пожарный пост. Уже через 6 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что тлеет перекрытие у дымохода. Существовала угроза распространения пламени на весь дом.
В 10:07 возгорание было локализовано, в 10:30 - ликвидировано. Всего на тушение было привлечено 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Благодаря своевременному выявлению возгорания и слаженной работе пожарных пожар удалось ликвидировать в начальной стадии, а материальный ущерб - свести к минимуму.
В результате пожара повреждено перекрытие на площади 2 кв. м.
Вероятной причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность нагревательной печи и дымохода.
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