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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:06226

За праздники сумские таможенники сообщили в полицию о двух наркопреступлениях

За прошедшие праздники работниками Сумской таможни ГФС направлено в соответствующие отделы полиции в Сумской области два сообщения о противоправных деяниях, содержащих признаки преступления, предусмотренные статьей 309 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

В Глуховский отдел полиции направлена информация о выявленных 60 таблеток «трамадола». Данный препарат принадлежал 51-летнему гражданину Российской Федерации, который ехал на автомобиле «Рейндж Ровер», а наркотики вез в сумке среди личных вещей.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины «Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля», и открыто уголовное производство.

Второе сообщение направлено в Конотопский отдела ГУ НП в Сумской области относительно перемещения психотропного вещества гражданином Украины, который следовал поездом сообщением «Москва - Одесса». Мужчина вез 100 таблеток лекарственного средства «Феназепам». Данный препарат ограничен к перемещению через таможенную границу Украины и по своему составу относится к психотропным веществам.

Работниками таможенного поста «Конотоп» Сумской таможни ГФС был составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения». Дела переданы в суд, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Право Наркотики Таможня
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