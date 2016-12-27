За праздники сумские таможенники сообщили в полицию о двух наркопреступлениях

В Глуховский отдел полиции направлена информация о выявленных 60 таблеток «трамадола». Данный препарат принадлежал 51-летнему гражданину Российской Федерации, который ехал на автомобиле «Рейндж Ровер», а наркотики вез в сумке среди личных вещей.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины «Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля», и открыто уголовное производство.
Второе сообщение направлено в Конотопский отдела ГУ НП в Сумской области относительно перемещения психотропного вещества гражданином Украины, который следовал поездом сообщением «Москва - Одесса». Мужчина вез 100 таблеток лекарственного средства «Феназепам». Данный препарат ограничен к перемещению через таможенную границу Украины и по своему составу относится к психотропным веществам.
Работниками таможенного поста «Конотоп» Сумской таможни ГФС был составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения». Дела переданы в суд, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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