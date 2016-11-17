Сумская прокуратура подозревает двух украинцев в переправке нелегала через границу По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины организатору и исполнителю сообщено о подозрении.

Прокуратурой Сумской области двум лицам, которые пытались восстановить канал нелегального перемещения лиц через государственную границу Украины, согласовано сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Установлено, что в вечернее время 10 января текущего года сотрудники СБУ в Сумской области задокументировали факт незаконного пересечения границы со стороны России злоумышленниками и нелегалом.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Саенко, в настоящее время организатор и исполнитель незаконной переправки лиц через государственную границу Украины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, уже готовится ходатайство об избрании им меры пресечения.

Справка: санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с конфискацией средств совершения преступления и конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.