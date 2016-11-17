Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:36210

Сумская прокуратура подозревает двух украинцев в переправке нелегала через границу

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины организатору и исполнителю сообщено о подозрении.

Прокуратурой Сумской области двум лицам, которые пытались восстановить канал нелегального перемещения лиц через государственную границу Украины, согласовано сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Установлено, что в вечернее время 10 января текущего года сотрудники СБУ в Сумской области задокументировали факт незаконного пересечения границы со стороны России злоумышленниками и нелегалом.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Саенко, в настоящее время организатор и исполнитель незаконной переправки лиц через государственную границу Украины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, уже готовится ходатайство об избрании им меры пресечения.

Справка: санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с конфискацией средств совершения преступления и конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Нелегалы
view counter

По тематике

Вчера 16:48

На Сумщине пресекли попытку восстановления канала перемещения нелегалов через границу

Двух мужчин, которые пытались восстановить перекрытый недавно правоохранителями канал нелегального перемещения лиц через государственную границу Украины, задержали сотрудники СБУ совместно...

05.01.2017 14:22

На Сумщине СБУ задержала россиянина, который с помощью ФСБ переправлял нелегалов через границу

Гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины, задержала Служба безопасности Украины совместно с пограничниками в Краснопольском...

26.12.2016 14:08

В Сумах поймали россиянина-нелегала

Патрульные обнаружили мужчину, который незаконно находится на территории Украины....

24.11.2016 16:58

Сумские копы задержали трех нелегалов

В остановленном автомобиле патрульные обнаружили нетрезвого водителя, отсутствие номера кузова и иностранцев без документов на право пребывания в Украине....

Нелегалы рассчитались с сумским проводником через границу сувенирными долларами
17.11.2016 12:07

Нелегалы рассчитались с сумским проводником через границу сувенирными долларами

Сегодня ночью у российско-украинской границы пограничники отдела «Шалыгино» Сумского отряда задержали группу нелегальных мигрантов в сопровождении гражданина Украины....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.