В Сумах зять ломился к родителям жены с ножом Патрульные задержали мужчину с ножом, который ломился к родителям своей жены.

10 января, в полночь, патрульные получили сообщение о мужчине, который пытается проникнуть в дом на улице Барановской.

Как выяснилось, между супругами произошла ссора, после которой женщина поехала к своим родителям. Через несколько часов там появился ее муж с требованием впустить его в дом.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он неоднократно стучался в двери и окна, при этом граждане видели в его руках какой-то предмет.

Инспекторы, которые оперативно прибыли на место происшествия, во дворе задержали указанного мужчину. Во время поверхностной проверки у него обнаружили нож, который имел признаки холодного оружия. Причины, по которым он решил взять этот предмет, человек не назвал.

Патрульные доставили его в Сумское отделение полиции для проведения дальнейшей проверки.