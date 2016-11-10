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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:23305

В Сумах зять ломился к родителям жены с ножом

Патрульные задержали мужчину с ножом, который ломился к родителям своей жены.

10 января, в полночь, патрульные получили сообщение о мужчине, который пытается проникнуть в дом на улице Барановской.

Как выяснилось, между супругами произошла ссора, после которой женщина поехала к своим родителям. Через несколько часов там появился ее муж с требованием впустить его в дом.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он неоднократно стучался в двери и окна, при этом граждане видели в его руках какой-то предмет.

Инспекторы, которые оперативно прибыли на место происшествия, во дворе задержали указанного мужчину. Во время поверхностной проверки у него обнаружили нож, который имел признаки холодного оружия. Причины, по которым он решил взять этот предмет, человек не назвал.

Патрульные доставили его в Сумское отделение полиции для проведения дальнейшей проверки.

Право Холодное оружие
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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