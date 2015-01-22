В Сумах еще думают, как отметить День Соборности Сумщина активно готовится к празднованию 98-й годовщины провозглашения акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Во время рабочего совещания по подготовке к празднованию Дня Соборности Украины руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий предложил присутствующим отойти от шаблонных празднований. По его мнению, было бы целесообразно к основным мероприятиям, направленным на патриотическое воспитание молодежи и памяти всех поколений борцов за единую независимую Украину, добавить и более креативные и молодежные.

Он отметил, что разнообразие программы дня должно быть интересным для максимального количества жителей области и заставить их выйти из своих домов и провести этот день вместе с земляками.

Как сообщил заместитель начальника управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью облгосадминистрации Владимир Харченко, основными мерами по традиции станет возложение цветов погибшим участникам АТО на Аллее Славы и к памятнику Тарасу Шевченко, молодежная шествие и в частности «Ланцюг єдності», который соединит в этот день все города Украины. Изюминкой праздника в Сумах станет торжественное открытие арт-проекта из снега под названием «Місто мрії». Завершится празднование торжественным концертом «Єднаймося, наша родино!» в областной филармонии. Соответствующие мероприятия пройдут во всех районах области.

Так что в ОГА приглашают активную общественность присоединиться к планированию праздника и подать свои предложения по его проведения для последующего включения в программу общегородских мероприятий.

Детали по телефону - 22 12 40. Предложения можно направлять по адресу polit@sm.gov.ua.