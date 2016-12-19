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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51224

Новые громады Сумского района получили в собственность больницы и школы

На сессии Сумского районного совета на баланс Бездрицкой, Николаевской, Нижнесыроватской сельских и Хотинской поселковой громад было передано 13 учреждений образования и 16 учреждений здравоохранения.

Главы вышеуказанных ОТГ в течение месяца должны принять имущество на баланс общин.

«Децентрализация предполагает не только приближение услуг к населению, но и получение громадами полномочий в решении вопросов во всех сферах жизнедеятельности. Поэтому процесс передачи имущества на баланс громад - важный шаг, который открывает перед жителям ОТГ много возможностей, - подчеркнул глава Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко. - Теперь они самостоятельно будут распоряжаться образовательными и медицинскими субвенциями, и средства будут поступать напрямую из госбюджета громадам».

Также, по словам чиновника, передача учреждений здравоохранения на баланс территориальных громад дает возможность людям самостоятельно выбирать, в котором лечебном заведении они будут обслуживаться.

Решение о передаче заведений депутаты районного совета поддержали единогласно. Контролировать процесс передачи будет постоянная комиссия Сумской райсовета по вопросам социально-экономического развития, планирования, бюджета, финансов и управлений коммунальной собственностью и социально-культурного развития, социальной защиты населения, семьи и молодежи.

Общество ОТГ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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