Новые громады Сумского района получили в собственность больницы и школы На сессии Сумского районного совета на баланс Бездрицкой, Николаевской, Нижнесыроватской сельских и Хотинской поселковой громад было передано 13 учреждений образования и 16 учреждений здравоохранения.

Главы вышеуказанных ОТГ в течение месяца должны принять имущество на баланс общин.

«Децентрализация предполагает не только приближение услуг к населению, но и получение громадами полномочий в решении вопросов во всех сферах жизнедеятельности. Поэтому процесс передачи имущества на баланс громад - важный шаг, который открывает перед жителям ОТГ много возможностей, - подчеркнул глава Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко. - Теперь они самостоятельно будут распоряжаться образовательными и медицинскими субвенциями, и средства будут поступать напрямую из госбюджета громадам».

Также, по словам чиновника, передача учреждений здравоохранения на баланс территориальных громад дает возможность людям самостоятельно выбирать, в котором лечебном заведении они будут обслуживаться.

Решение о передаче заведений депутаты районного совета поддержали единогласно. Контролировать процесс передачи будет постоянная комиссия Сумской райсовета по вопросам социально-экономического развития, планирования, бюджета, финансов и управлений коммунальной собственностью и социально-культурного развития, социальной защиты населения, семьи и молодежи.