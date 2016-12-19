Новые громады Сумского района получили в собственность больницы и школы

Главы вышеуказанных ОТГ в течение месяца должны принять имущество на баланс общин.
«Децентрализация предполагает не только приближение услуг к населению, но и получение громадами полномочий в решении вопросов во всех сферах жизнедеятельности. Поэтому процесс передачи имущества на баланс громад - важный шаг, который открывает перед жителям ОТГ много возможностей, - подчеркнул глава Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко. - Теперь они самостоятельно будут распоряжаться образовательными и медицинскими субвенциями, и средства будут поступать напрямую из госбюджета громадам».
Также, по словам чиновника, передача учреждений здравоохранения на баланс территориальных громад дает возможность людям самостоятельно выбирать, в котором лечебном заведении они будут обслуживаться.
Решение о передаче заведений депутаты районного совета поддержали единогласно. Контролировать процесс передачи будет постоянная комиссия Сумской райсовета по вопросам социально-экономического развития, планирования, бюджета, финансов и управлений коммунальной собственностью и социально-культурного развития, социальной защиты населения, семьи и молодежи.
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