Киберполиция советует сумчанам быть внимательными, совершая покупки в интернете Аферисты используют значительный спрос на услуги Интернет-магазинов и аукционов. Они создают фиктивные аккаунты с товаром или услугами и требуют от клиентов предоплату за несуществующий товар.

Сотрудники киберполиции советуют быть внимательными при покупке и продаже товаров в сети Интернет. В частности - обращать внимание на рейтинги продавцов (покупателей), проверять контакты (телефон и электронную почту), поддерживать двустороннюю связь и хранить историю переписки или телефонных переговоров, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Правоохранители подают несколько правил, которых следует придерживаться пользователям Интернет-ресурсов:

- рассчитываться со службой доставки по факту получения товара (оплата по факту) или передавать наличные непосредственно продавцу в руки;

- не рекомендуется переводить средства на кошельки электронных платежных систем (это не гарантия стопроцентной идентификации личности пользователя (продавца))

- если продавец предлагает перечислить средства на счет одного из банковских учреждений, требуйте от него копию паспорта, а для Интернет-магазинов - регистрационные документы предприятия. Указанные документы нужны для проверки соответствия банковских реквизитов данным продавца (мошенники обычно используют банковские карты посторонних лиц, поэтому обращайте внимание на расхождение между анкетными данными продавца и владельца картсчета).

Если обмана не обошлось и продавец (покупатель) не выходит на связь (отключен телефон, игнорирует электронные сообщения), следует собрать необходимые материалы, которые позволят осуществить ряд эффективных оперативно-следственных действий:

- скопировать в электронном виде или с помощью копировальной техники чек и / или другие документы, подтверждающие оплату;

- сохранить СМС-переписку и историю звонков с мобильного телефона (желательно сделать скриншоты (мгновенные фотоснимки экрана) или фото этих сведений)

- сохранить историю переписки с «мошенником», скриншоты сайта, социальной страницы с его объявлениями, почтовые сообщения вместе с заголовками, любые контактные данные афериста и его возможных соучастников: номера телефонов, e-mail, skype или других профилей общения;

- немедленно проинформируйте полицию.