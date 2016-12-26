В Сумах проведут электролекторий в троллейбусе Общественный фонд «СУМЫ» 14 января приглашает на День троллейбуса.

Как рассказала исполнительный директор фонда Александра Мартыненко, суть заключается в том, что троллейбус весь день будет ездить по разным маршрутам. При этом будут проводиться экскурсии-лекции об истории города, троллейбусов в Сумах. Кстати, в этом году исполняется 50 лет первому троллейбусу в Сумах. Люди будут слушать о том, что видят за окном. Также, будет вечерняя программа. Это будет путешествие во времени. Будет три конечные остановки: СССР, 90-е и современность. Начнется первый маршрут в 11.00 от МакДональдса.

Прослушать лекцию можно предварительно купив билет в фонде (Кузнечная, 2, 2-й этаж). Стоимость 50 грн. Тел. для справок 099-110-25-10, 067-552-24-90.