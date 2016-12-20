Сумские пограничники изъяли холодное оружие у россиянина 11 января в пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля «Toyota», на котором гражданин России покидал Украину, обнаружено охотничий нож.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками в багажном отделении автомобиля среди других личных вещей обнаружили охотничий нож. На правонарушителя составлен соответствующие административные материалы. Оружие изъяли, о выявленных правонарушениях сообщено сотрудников полиции, сообщает госпогранслужба.