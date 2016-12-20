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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:2978

Сумские пограничники изъяли холодное оружие у россиянина

11 января в пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля «Toyota», на котором гражданин России покидал Украину, обнаружено охотничий нож.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками в багажном отделении автомобиля среди других личных вещей обнаружили охотничий нож.

На правонарушителя составлен соответствующие административные материалы. Оружие изъяли, о выявленных правонарушениях сообщено сотрудников полиции, сообщает госпогранслужба.

Право Пограничники Холодное оружие
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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