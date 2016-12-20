Сумские пограничники изъяли холодное оружие у россиянина

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками в багажном отделении автомобиля среди других личных вещей обнаружили охотничий нож.
На правонарушителя составлен соответствующие административные материалы. Оружие изъяли, о выявленных правонарушениях сообщено сотрудников полиции, сообщает госпогранслужба.
Патрульные задержали мужчину с ножом, который ломился к родителям своей жены....
Во время Новогодних и Рождественских праздников Сумской пограничный отряд во взаимодействии с другими правоохранительными органами принял комплекс усиленных мер по...
Правоохранители Сумщины разоблачили двух владельцев холодного оружия, незаконно хранивших у себя дома в общем четыре ножа, имеющие признаки холодного оружия....
Четыре случая предоставление неправомерной выгоды пограничникам со стороны пересекающих границу было зафиксировано сотрудниками Сумского отряда 22 декабря....
19 декабря сотрудники оперативного подразделения Сумского отряда Госпогранслужбы и Главного управления Национальной полиции в Полтавской области в пункте пропуска «Великая...