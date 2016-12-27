В Сумах горит спортклуб «B-tone» (обновляется, +видео) Сегодня, 12 января, утром на ул. Заливная загорелся спортивный клуб «B-tone».

Пожар начался около 9:30 утра. По словам тренера, на тот момент в спортклубе было около 20 человек - посетителей и персонала. Их вывели на улицу. На месте работают спасатели, сообщает UA:СУМИ.

Напомним, спортивный клуб «B-tone» был открыт весной прошлого года.

Из-за пожара в спортклубе «B-tone» на ул. Заливная, 15 срочно эвакуировали учеников школы №29, расположенной на ул. Заливная, 25.

У здания спортклуба сильное задымление, пожарные до сих пор тушат пламя. По предварительным данным, пожар начался около 10:20, горит верхний этаж здания. Человеческих жертв нет.

Сейчас официальный комментарий от спасателей и владельцев клуба получить не удалось, сообщает СТС.

Полиция Сум выясняет обстоятельства пожара в местном спортклубе

Пожар произошел в Сумах, по улице Заливной. О том, что загорелась крыша спортивного клуба, в полицию сообщение поступило в 10:10. Человеческих жертв нет. Вследствие большого задымлении ученики и учителя расположенной рядом школы №29 эвакуированы, занятия временно приостановлены.

Возгорание около 9:40 заметил охранник автостоянки. На место происшествия немедленно выехали и работают несколько экипажей спасателей, патрульной полиции, следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции и медики. По предварительным данным, причина возгорания - неисправность электропроводки. Персонал и посетители клуба покинули помещение, их жизни и здоровью угрозы нет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.