В Сумах горит спортклуб «B-tone» (обновляется, +видео)

Пожар начался около 9:30 утра. По словам тренера, на тот момент в спортклубе было около 20 человек - посетителей и персонала. Их вывели на улицу. На месте работают спасатели, сообщает UA:СУМИ.
Напомним, спортивный клуб «B-tone» был открыт весной прошлого года.
Из-за пожара в спортклубе «B-tone» на ул. Заливная, 15 срочно эвакуировали учеников школы №29, расположенной на ул. Заливная, 25.
У здания спортклуба сильное задымление, пожарные до сих пор тушат пламя. По предварительным данным, пожар начался около 10:20, горит верхний этаж здания. Человеческих жертв нет.
Сейчас официальный комментарий от спасателей и владельцев клуба получить не удалось, сообщает СТС.
Полиция Сум выясняет обстоятельства пожара в местном спортклубе
Пожар произошел в Сумах, по улице Заливной. О том, что загорелась крыша спортивного клуба, в полицию сообщение поступило в 10:10. Человеческих жертв нет. Вследствие большого задымлении ученики и учителя расположенной рядом школы №29 эвакуированы, занятия временно приостановлены.
Возгорание около 9:40 заметил охранник автостоянки. На место происшествия немедленно выехали и работают несколько экипажей спасателей, патрульной полиции, следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции и медики. По предварительным данным, причина возгорания - неисправность электропроводки. Персонал и посетители клуба покинули помещение, их жизни и здоровью угрозы нет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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