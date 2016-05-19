Сумские чернобыльцы получат пособие на санаторно-курортное лечение Правительство установило размер денежной помощи пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы для компенсации стоимости путевок санаторно-курортным заведениям и учреждениям оздоровления и отдыха.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2016 № 1029.

В частности, размер такой помощи составит:

для лиц, отнесенных к категории 1 (пострадавшие, имеющих инвалидность, связанная с последствиями аварии на ЧАЭС и ликвидаторы) – 5 250 гривен;

для лиц, отнесенных к категории 1, с заболеваниями нервной системы (с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга), - 17 390 гривен;

для детей, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, - 10 840 гривен.

Граждане смогут сами выбирать санитарно-курортное учреждение, которому и будет осуществляться безналичное перечисление ежегодной денежной помощи. При этом, если этой суммы недостаточно для компенсации стоимости путевки, пострадавшие могут доплатить за счет собственных средств.