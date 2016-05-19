Сумские чернобыльцы получат пособие на санаторно-курортное лечение

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2016 № 1029.
В частности, размер такой помощи составит:
для лиц, отнесенных к категории 1 (пострадавшие, имеющих инвалидность, связанная с последствиями аварии на ЧАЭС и ликвидаторы) – 5 250 гривен;
для лиц, отнесенных к категории 1, с заболеваниями нервной системы (с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга), - 17 390 гривен;
для детей, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, - 10 840 гривен.
Граждане смогут сами выбирать санитарно-курортное учреждение, которому и будет осуществляться безналичное перечисление ежегодной денежной помощи. При этом, если этой суммы недостаточно для компенсации стоимости путевки, пострадавшие могут доплатить за счет собственных средств.
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