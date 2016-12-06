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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41331

В Сумах «зайчиха» сломала руку контролеру

В Сумах пострадала женщина-контроллер КП «Электроавтотранс».

Когда женщина проверяла билеты у пассажиров, получила телесные повреждения от неизвестной гражданки, сообщает UА:СУМИ.

Как рассказала сама пострадавшая, в автобусе по маршруту № 59 обнаружила женщину без билета, которая зашла на остановке мединститута, заплатила за проезд, но свой билет не смогла найти. Контроллер сказала, чтобы она платила штраф. Пассажирка отказалась платить, потом нанесла несколько ударов по лицу, сбила с ног. Контролер получила травму правой руки, закрытый перелом, сейчас находится на больничном.

Инспектор сектора коммуникаций ГУ Нацполиции Сумщины Владимир Кузьменко сообщил, что заявление, поступившее от контролера в полицию зарегистрировано. Проводятся следственные действия.

Право Телесные повреждения
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