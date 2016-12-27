В Сумах пожарные не могут потушить спортклуб уже почти два часа. ВИДЕО В сети появилось видео тушения масштабного пожара в спортклубе «B-tone».

Как видно на видео, снятого из соседней многоэтажки, тушением занимаются всего три пожарные машины.