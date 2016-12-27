Как видно на видео, снятого из соседней многоэтажки, тушением занимаются всего три пожарные машины.
12 января в 9:58 в оперативно-координационные центр Управления госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области поступило сообщение о пожаре...
Пожар произошел в Сумах, по улице Заливной. О том, что загорелась крыша спортивного клуба, в полицию сообщение поступило в 10:10....
Из-за пожара в спортклубе «B-tone» на ул. Заливная, 15 срочно эвакуировали учеников школы №29, расположенной на ул. Заливная, 25....
Сегодня, 12 января, утром на ул. Заливная загорелся спортивный клуб «B-tone»....
11 января в 9:54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в с. Шалыгино Глуховского района....