Полиция Сумщины за сутки раскрыла девять краж

Так, сразу трех воров разоблачили сумские полицейские. «По горячим следам» они установили личность злоумышленницы, которая украла золотую цепочку у 32-летней сумчанки. Ею оказалась 23-летняя знакомая потерпевшей. «Не чистой на руку» гостье приглянулось украшение хозяйки, и, возвращаясь домой, она «прихватила» украшение с собой. Другим уличенным злоумышленником, который соблазнился на 4000 гривен 66-летней пенсионерки, оказался ее 17-летний внук. В течение суток сумским копам также удалось установить личность «офисного» вора, который украл из помещения частной фирмы мобильный телефон. Им оказался 25-летний местный житель.
Четырех сборщиков лома разоблачили полицейские трех районов Сумщины. Сразу двух похитителей металла задержали конотопские правоохранители. Двое приятелей в возрасте 52-х и 30-ти лет «погорели» на краже запчастей с токарного станка одного из частных предприятий Конотопа. Еще одного 39-летнего глуховчанина правоохранители подозревают в похищении 13 чугунов и продуктов питания из нежилого сельского домика местной пенсионерки. А тростянецкие полицейские разоблачили 19-летнего «металлоискателя», который вынес из чужого гаража электродвигатель, воспользовавшись отсутствием замка на дверях помещения.
Криминальный «дуэт» раскрыли полицейские Шостки. 39-летнего мужчину и его 27-летнюю подругу задержали за похищение у местного жителя барсетки, в которой находился мобильный телефон, документы и деньги.
Еще одного «телефонного» вора задержали лебединские сыщики. Им оказался 43-летний житель одного из сел района. Мужчина вместе со своим односельчанином употреблял спиртное, а по завершению пьянки прихватил с собой его телефон.
В течение суток удалось отыскать похищенный велосипед и установить личность похитителя полицейским Бурыни. Им оказался 60-летний местный житель, который проживает вместе с потерпевшим на одной улице.
Сейчас по всем этим фактам возбуждены уголовные производства по статье 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Ведется досудебное расследование всех обстоятельств совершения данных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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