Полиция Сум выясняет обстоятельства пожара в местном спортклубе

Возгорание около 9:40 заметил охранник автостоянки. На место происшествия немедленно выехали и работают несколько экипажей спасателей, патрульной полиции, следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции и медики. По предварительным данным, причина возгорания - неисправность электропроводки. Персонал и посетители клуба покинули помещение, их жизни и здоровью угрозы нет. Человеческих жертв нет. Вследствие большого задымлении ученики и учителя расположенной рядом школы №29 эвакуированы, занятия временно приостановлены, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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