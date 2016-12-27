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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55163

Полиция Сум выясняет обстоятельства пожара в местном спортклубе

Пожар произошел в Сумах, по улице Заливной. О том, что загорелась крыша спортивного клуба, в полицию сообщение поступило в 10:10.

Возгорание около 9:40 заметил охранник автостоянки. На место происшествия немедленно выехали и работают несколько экипажей спасателей, патрульной полиции, следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции и медики. По предварительным данным, причина возгорания - неисправность электропроводки. Персонал и посетители клуба покинули помещение, их жизни и здоровью угрозы нет. Человеческих жертв нет. Вследствие большого задымлении ученики и учителя расположенной рядом школы №29 эвакуированы, занятия временно приостановлены, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право B-tone Пожар Пожар на Заливной Спортклуб
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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