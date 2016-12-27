Полиция Сум выясняет обстоятельства пожара в местном спортклубе Пожар произошел в Сумах, по улице Заливной. О том, что загорелась крыша спортивного клуба, в полицию сообщение поступило в 10:10.

Возгорание около 9:40 заметил охранник автостоянки. На место происшествия немедленно выехали и работают несколько экипажей спасателей, патрульной полиции, следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции и медики. По предварительным данным, причина возгорания - неисправность электропроводки. Персонал и посетители клуба покинули помещение, их жизни и здоровью угрозы нет. Человеческих жертв нет. Вследствие большого задымлении ученики и учителя расположенной рядом школы №29 эвакуированы, занятия временно приостановлены, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.