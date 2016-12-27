В Сумах маршрутка попала в аварию Авария произошли 11 января на ул. Белопольское шоссе в Сумах.

Около 15:00 в Сумах на улице Белопольское шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 41-летний водитель легковушки «Форд-Эскорт» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Рута-22» (маршрутное такси).

В результате аварии пострадали двое пассажиров «Форда» - 74-летний мужчина и 43-летняя женщина. Пенсионеру предварительно диагностированы переломы обеих ключиц и двух ребер справа и закрытую травму грудной клетки, женщина «отделалась» синяками и ушибами головы. Оба госпитализированы в Сумскую областную клиническую больницу.

По данному факту проводится соответствующие проверки обстоятельств и причин аварии, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). В том случае, если вина водителя будет доказана, ему в соответствии с санкциями этой статьи грозит наказание в виде немалого штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.