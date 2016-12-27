Сумской «B-tone» тушат 23 пожарника 12 января в 9:58 в оперативно-координационные центр Управления госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании спортивного клуба на ул. Заливная, 15.

В 11:56 пожар локализован на площади 1400 кв.м., продолжается ликвидация. На месте происшествия работает 23 человек личного состава управления ГСЧС в Сумской области, 5 автоцистерн и 1 автолестница.

В связи с плотным задымлением проведена эвакуация детей из школы № 29 и детского сада № 17 расположенных на прилегающей территории, сообщает управление ГСЧС Украины в Сум ской области.