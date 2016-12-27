Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4991

В Шостке провели «Рождественские встречи» для юных хоккеистов

С 9 по 11 января в Шостке прошёл турнир по индорхоккею «Рождественские встречи 2017».

Турнир собрал 9 команд мальчиков и девочек возрастом от 7 до 13 лет. Турнир прошёл интересно и весело. Все команды играли с азартом, были настроены на победу. После некоторых игр игроки не могли сдержать эмоций: кто-то радовался победе, кто-то плакал от горечи поражения. Но завершилось всё на позитивной ноте. Каждый ребёнок получил рождественский подарок. Было интересно наблюдать, как игроки команды реагировали на розыгрыш призов.

А итоги турнира таковы. В возрастной группе 2003 года рождения и моложе упорная борьба развернулась между шосткинской «Барсой 03» и сумским «Динамитом». Команды одержали по пять побед. В первой игре между собой победу одержал «Динамит» 3-1, во второй «Барса-03» взяла реванш 4-3. Разница забитых и пропущенных оказалась одинаковой у обеих команд +10, и лишь большее количество забитых мячей позволило «Барсе-03» занять первое место в турнире.

1. «Барса-03» г.Шостка (тренеры Яковенко Игорь, Мороз Илья)

2. «Динамит» г.Сумы (Тагиева Диана)

3. «Сумчаночка» г.Сумы (Кукарина Наталья)

4. «Динамо» г.Сумы (Матвиенко Елена)

В возрастной группе 2005 года рождения и моложе, выиграв у всех соперников, первое место безоговорочно заняла команда «Барса-05»:

1. «Барса-05» (Мороз Илья)

2. «Торнадо» г.Сумы (Свистюр Елена)

3. «Смайлы» г.Сумы

4. «Козаки» г.Сумы (Тагиева Диана)

5. «Барса - 07» (Мороз Илья)

Спорт Индорхоккей Шостка
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