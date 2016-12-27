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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2915

Сумчанку обманули мошенники с Донбасса

Правоохранители в который раз предостерегают граждан не доверять сомнительным сообщениям о выигрыше автомобиля. Однако, доверчивые граждане продолжают попадать на «крючок» к аферистам. На этот раз жительницу города Сумы обманули мошенники с Доброполья, в результате женщина потеряла 3610 гривен.

Так, в дежурную часть Добропольского отделения полиции из Донецкого управления киберполиции поступили материалы уголовного производства по факту мошенничества в отношении 30-летней жительницы города Сумы.

В начале декабря 2016 года на мобильный телефон потерпевшей поступило СМС-сообщение о том, что она выиграла автомобиль. В сообщении был также указан Интернет сайт с ФИО всех участников и победителей.

"Женщина зашла на сайт и действительно увидела свою фамилию в графе победителей. Перезвонив на указанный номер, консультант автопредприятия огорошил ее новостью, что уже сегодня она станет владельцем новенькой иномарки. Ее поздравили и сообщили, чтобы получить выигрыш, необходимо перечислить деньги для уплаты налогов в размере 3610 гривен. Заявительница согласилась и перечислила деньги на присланный смс-сообщением банковский счет. Однако после этого с женщиной на связь так никто и не вышел", - сообщили в полиции.

В результате потерпевшая осталась и без денег, и без автомобиля. В этот же день женщина обратился за помощью к правоохранителям.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования работники киберполиции установили, что денежные средства потерпевшей были сняты в Доброполье.

Сейчас сотрудниками Добропольского отделения полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.

Такие случаи, увы, не единичны, разница только в сумме денежных средств, которыми удается завладеть мошенникам.

"Чтобы количество обманутых граждан не увеличивалось, предостерегаем не доверять телефонным аферистам, которые злоупотребляя всем правилам человеческой морали, преступным путем обогащаются на человеческой неосмотрительности", - призывают правоохранители.

Право Мошенничество
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