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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20136

Роменские «спасатели» устояли перед ивано-франковцами

11 января в Ромнах состоялся пропущенный матч 7-го тура чемпионата Украины по футзалу среди команд Первой лиги.

Местный «Рятувальник» на родном паркете принимал ивано-франковский «Эпицентр К10». Подопечные Игоря Саливона хотели забить быстрый мяч, но воплотить задуманное в жизнь им не удалось. Это позволило гостям адаптироваться к той игре, которую предложили роменчане, а также к специфическому залу. И в результате эта адаптация привела к тому, что на 13-й минуте Прокопив открыл счет – 0:1. Это заставило хозяев площадки активизироваться, чтобы сравнять счет до перерыва. Более того - роменчане могли забить «гол в раздевалку», но Анцибор не реализовал дабл-пенальти.

В свою очередь, «спасатели» забили быстрый гол в начале второго тайма. Однако радовались они недолго - скоро Данив снова вывел «Эпицентр К10» вперед. Такой поворот событий спровоцировал открытый футзал, так как моменты появлялись у обоих ворот. Однако, в середине второй 20-минутки роменчане активизировались, и это привело к голу в исполнении Сергея Ткаченко. Так счет стал 2:2. Градус игры поднялся, и скоро «Спасатель» имел все шансы, чтобы выйти вперед, но Козаченко не забил 10-метровый. И это была не единственная неприятность для команды из Ромен. На 37-й минуте вторую желтую карточку получил главный бомбардир «Рятувальника» Андрей Анцибор. Футзалисты из Ивано-Франковска пытались воплотить в гол свое численное превосходство, и за восемь секунд до конца большинства им это удалось - Данив отметился дублем. После этого «спасатели» пошли вперед впятером, и незадолго до финальной сирены им таки удалось избежать поражения: Виталий Радченко установил окончательный счет встречи - 3:3.

Таким образом, регулярный чемпионат Первой лиги подошел к экватору, и в нем скоро начнется второй круг. А пока «Рятувальник» на шестом месте с 5 очками, «СумДУ» - второй с 13.

Спорт Рятувальник Футзал
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