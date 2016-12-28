В Шостке пожарные спасли инвалида, который сам не мог выбраться из горящего дома Сегодня, 12 января, по улице Святониколаевской в Шостке горел частный жилой дом.

Как проинформировали во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде, сообщение о пожаре поступило в 10.32. Вероятно, огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Огонь повредил стену дома, площадью 2 кв. м.

Пожарные спасли из задымленного помещения 63-летнего инвалида І-й группы, который не мог самостоятельно выбраться из помещения. Возгорание ликвидировано, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.