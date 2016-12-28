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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:12195

В Шостке пожарные спасли инвалида, который сам не мог выбраться из горящего дома

Сегодня, 12 января, по улице Святониколаевской в Шостке горел частный жилой дом.

Как проинформировали во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде, сообщение о пожаре поступило в 10.32. Вероятно, огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Огонь повредил стену дома, площадью 2 кв. м.

Пожарные спасли из задымленного помещения 63-летнего инвалида І-й группы, который не мог самостоятельно выбраться из помещения. Возгорание ликвидировано, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.

Общество Пожар
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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