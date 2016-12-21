Клочко и Токарь посетили Азербайджан По приглашению азербайджанской стороны и лично Почетного консула Азербайджанской республики в Украине Афгана Салманова страну посетили глава Сумского областного совета Владимир Токарь и глава Сумской ОГА Николай Клочко.

Во время визита, кроме многих рабочих встреч, они стали гостями эфира на телеканале IТV. В своем слове Владимир Токарь отметил, что наши страны имеют давние дружеские отношения. «Я горжусь тем, что азербайджанец Афган Салманов был дважды депутатом Сумского областного совета. Он является меценатом. Вместе с ним, когда он стал Почетным консулом Азербайджана, проводили много встреч на высоком уровне для того, чтобы развивать межгосударственное сотрудничество. Украина всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и сейчас эта проблема объединяет наши страны».

Николай Клочко поблагодарил руководство Азербайджана за приглашение и лично Афгана Салманова за работу, его вклад в экономику Сумщины. Также председатель ОГА высказал пожелание, чтобы отношения установились не только на межгосударственном, но и на межрегиональном уровнях. И пообещал приложить для этого максимум усилий.