Клочко и Токарь посетили Азербайджан

Во время визита, кроме многих рабочих встреч, они стали гостями эфира на телеканале IТV. В своем слове Владимир Токарь отметил, что наши страны имеют давние дружеские отношения. «Я горжусь тем, что азербайджанец Афган Салманов был дважды депутатом Сумского областного совета. Он является меценатом. Вместе с ним, когда он стал Почетным консулом Азербайджана, проводили много встреч на высоком уровне для того, чтобы развивать межгосударственное сотрудничество. Украина всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и сейчас эта проблема объединяет наши страны».
Николай Клочко поблагодарил руководство Азербайджана за приглашение и лично Афгана Салманова за работу, его вклад в экономику Сумщины. Также председатель ОГА высказал пожелание, чтобы отношения установились не только на межгосударственном, но и на межрегиональном уровнях. И пообещал приложить для этого максимум усилий.
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