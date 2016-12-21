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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:53191

Клочко и Токарь посетили Азербайджан

По приглашению азербайджанской стороны и лично Почетного консула Азербайджанской республики в Украине Афгана Салманова страну посетили глава Сумского областного совета Владимир Токарь и глава Сумской ОГА Николай Клочко.

Во время визита, кроме многих рабочих встреч, они стали гостями эфира на телеканале IТV. В своем слове Владимир Токарь отметил, что наши страны имеют давние дружеские отношения. «Я горжусь тем, что азербайджанец Афган Салманов был дважды депутатом Сумского областного совета. Он является меценатом. Вместе с ним, когда он стал Почетным консулом Азербайджана, проводили много встреч на высоком уровне для того, чтобы развивать межгосударственное сотрудничество. Украина всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и сейчас эта проблема объединяет наши страны».

Николай Клочко поблагодарил руководство Азербайджана за приглашение и лично Афгана Салманова за работу, его вклад в экономику Сумщины. Также председатель ОГА высказал пожелание, чтобы отношения установились не только на межгосударственном, но и на межрегиональном уровнях. И пообещал приложить для этого максимум усилий.

Экономика Азербайджан Владимир Токарь Николай Клочко
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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