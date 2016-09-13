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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09114

За сутки полиция Сумщины раскрыла два грабежа по «горячим следам»

С начала нынешнего года в полицию Сумщины поступило 11 заявлений от граждан об ограблении. Шесть преступлений полиция уже раскрыла, причем два из них – за прошедшие сутки по «горячим» следам.

11 января, около 21:00, в центре Лебедина была ограблена 53-летняя женщина. Злоумышленник выхватил у нее сумку, в которой находились личные вещи, кошелек с деньгами в сумме 100 гривен, и ключи от квартиры.

По «горячим следам» сотрудники полиции задержали подозреваемого - им оказался 19-летний местный житель. Юноша объяснил правоохранителям, что на преступление пошел из-за тяжелого материального положения. Полиция открыла по нему уголовное производство по признакам ч. 1 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Парню грозит уплата штрафа, или общественные работы, или исправительные работы, или арест до полугода или до 4-х лет лишения свободы.

Поздно ночью в полицию за помощью обратилась еще одна женщина, 38-летняя жительница города Ворожба Белопольского района, и сообщила, что стала жертвой ограбления. Как выяснилось, неподалеку от железнодорожного вокзала станции Ворожба молодой человек открыто отобрал у нее две сумки с продуктами питания. Но убежать ему не дали работники местной полиции.

Грабителем оказался 32-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.

Право Грабеж
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