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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:16247

На Сумщине стартует III этап всеукраинских ученических олимпиад

13 января на Сумщине стартует III этап всеукраинских ученических олимпиад.

По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, олимпиады будут проведены с 18 учебным предметам. Проводиться они будут на базе Сумского областного института последипломного педагогического образования, Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, Сумского государственного университета и Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней № 27.

К олимпиадам привлекаются учащиеся 7-11 классов общеобразовательных учебных заведений области. Предварительно планируется участие 1019 человек. Учебные соревнования среди учащейся молодежи продлятся до 12 февраля.

Общество Школьные олимпиады
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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