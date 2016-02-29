На Сумщине стартует III этап всеукраинских ученических олимпиад 13 января на Сумщине стартует III этап всеукраинских ученических олимпиад.

По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, олимпиады будут проведены с 18 учебным предметам. Проводиться они будут на базе Сумского областного института последипломного педагогического образования, Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, Сумского государственного университета и Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней № 27.

К олимпиадам привлекаются учащиеся 7-11 классов общеобразовательных учебных заведений области. Предварительно планируется участие 1019 человек. Учебные соревнования среди учащейся молодежи продлятся до 12 февраля.