На Сумщине стартует III этап всеукраинских ученических олимпиад

По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, олимпиады будут проведены с 18 учебным предметам. Проводиться они будут на базе Сумского областного института последипломного педагогического образования, Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, Сумского государственного университета и Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней № 27.
К олимпиадам привлекаются учащиеся 7-11 классов общеобразовательных учебных заведений области. Предварительно планируется участие 1019 человек. Учебные соревнования среди учащейся молодежи продлятся до 12 февраля.
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