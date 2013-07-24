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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:46649

Какие имена давали новорожденным на Сумщине

За 2016 год органами государственной регистрации актов гражданского состояния Сумской области составлен 34 731 актовая запись гражданского состояния, из них: 8 873 - актовых записей о рождении.

Самыми распространенными именами среди девочек в 2016 году были - Анна, Анастасия, Вероника, Виктория, Ева, Мария, Милана и Полина, удерживают лидирующие позиции и девочки с именами София.

Чаще всего мальчиков родители называли Артем, Дмитрий, Даниил, Егор, Максим, Никита, Александр, Тимур, Тимофей, Ярослав.

Среди употребляемых мужских имен родители остановили выбор на имени Аким, Афин, Борислав, Дамир, Демир, Жад, Елисей, Эдем, Эльдар, Керим, Ренат, Юсиф.

Своих дочерей в 2016 году родители назвали именем Алисия, Амина, Анита, Ариелла, Божена, Жасмин, Элина, Нана, Лаура, Мадлен, Рианна, Сэмюель, Мальва сообщает управление юстиции в Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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