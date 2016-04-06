В Сумах депутаты хотят отдать 37 соток мусорщикам без конкурса Постоянна комиссия по вопросам архитектуры, градостроительства, регулирования земельных отношений, природопользования и экологии Сумського горсовета предлагает отдать 37 соток сум ской земли в аренду ООО «А-Муссон».

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат горсовета, член этой комиссии Владимир Чепик.

«Комиссия предлагает передать в аренду «А-Муссону» для строительства второй очереди линии сортировки мусора свободные земельные участки площадью 0,37 га. Является ли это объект обеспечения жизнедеятельности города? Может все же аукцион? Можно назвать линию сортировки мусороперерабатывающим объектом?» - задается вопросом депутат, долгое время проработавший в департаменте градостроительства и земельных отношений.