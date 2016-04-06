Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3765

В Сумах депутаты хотят отдать 37 соток мусорщикам без конкурса

Постоянна комиссия по вопросам архитектуры, градостроительства, регулирования земельных отношений, природопользования и экологии Сумського горсовета предлагает отдать 37 соток сум ской земли в аренду ООО «А-Муссон».

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат горсовета, член этой комиссии Владимир Чепик.

«Комиссия предлагает передать в аренду «А-Муссону» для строительства второй очереди линии сортировки мусора свободные земельные участки площадью 0,37 га. Является ли это объект обеспечения жизнедеятельности города? Может все же аукцион? Можно назвать линию сортировки мусороперерабатывающим объектом?» - задается вопросом депутат, долгое время проработавший в департаменте градостроительства и земельных отношений.

Общество А-Муссон Земельные участки Сортировочная линия
view counter

По тематике

25.10.2016 09:58

В Сумах продолжают расследовать незаконное повышение тарифов на вывоз мусора

Информация о признании судом обыска в ООО «А-Муссон» незаконным не соответствует действительности....

10.10.2016 12:23

В Сумах обыскали перевозчика мусора

В рамках уголовного производства проведен санкционированный обыск ООО «А-Муссон»....

В Сумах начала работать линия по сортировке мусора
05.09.2016 17:36

В Сумах начала работать линия по сортировке мусора

3 сентября на базе ООО «А-Муссон» заработала первая линия по сортировке твердых бытовых отходов....

11.08.2016 10:26

Под Сумами прокуратура вернула полгектара в коммунальную собственность

Прокуратура в судебном порядке добилась возвращения в коммунальную собственность земельного участка, незаконно выделенного под застройку....

В Сумах повысили тарифы на вывоз мусора
06.04.2016 15:48

В Сумах повысили тарифы на вывоз мусора

Сегодня, 6 апреля, исполком Сумского горсовета принял решение повысить тариф на сбор и вывоз мусора для ООО «А-Муссон»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.