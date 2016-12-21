Итоги - 2016: в бюджет Украины сумчане направили 2 миллиарда 640 миллионов гривен налогов

Государственный бюджет получил 1 миллиард 83 миллиона налогов. Бюджетные назначения Государственного бюджета выполнены на 106,4%, сумма дополнительных поступлений составила 66 миллионов гривен. На поддержание обороноспособности страны направлено 107 миллионов гривен военного сбора.
Сумским производителям возмещено 186,5 миллионов гривен налога на добавленную стоимость.
В течение прошлого года в местные бюджеты поступил 1 миллиард 558 миллионов гривен налогов и других обязательных платежей. Бюджетные назначения местных бюджетов выполнены на 113,2%, сумма дополнительных поступлений составила 182 миллиона гривен.
В течение года, который минул, субъекты хозяйствования - «упрощенцы» перечислили в бюджет 185 миллионов гривен. Указанный показатель составляет 127% от запланированной суммы.
В прошлом году сумские плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование перечислили в бюджет 1 миллиард 134 миллиона гривен. Индикативные показатели выполнены на 103,6%, бюджет получил на 39 миллионов гривен больше от запланированной суммы.
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