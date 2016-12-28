В Сумах отменили занятия в школе № 29 Приказом директора школы № 29 в учебном заведении на день приостановили учебно-воспитательный процесс.

Связано это с пожаром, который произошел утром в расположенном неподалеку школы спортивном клубе и вызвал задымление помещений учебного заведения.

12 января отменили уроки для второй смены, 13 января останутся дома все школьники.

Ученики классов, обучающихся в шестидневном режиме, вернутся за парты 14 января.

Педагогическим работникам поручено принять меры по усвоения учащимися содержания каждого учебного предмета в полном объеме за счет уплотнения, самостоятельной работы и т.п.