В Сумах отменили занятия в школе № 29

Связано это с пожаром, который произошел утром в расположенном неподалеку школы спортивном клубе и вызвал задымление помещений учебного заведения.
12 января отменили уроки для второй смены, 13 января останутся дома все школьники.
Ученики классов, обучающихся в шестидневном режиме, вернутся за парты 14 января.
Педагогическим работникам поручено принять меры по усвоения учащимися содержания каждого учебного предмета в полном объеме за счет уплотнения, самостоятельной работы и т.п.
Из-за пожара в спортклубе «B-tone» на ул. Заливная, 15 срочно эвакуировали учеников школы №29, расположенной на ул. Заливная, 25....