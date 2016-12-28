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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской «B-tone» тушили 8 часов (+ видео)

Спасатели ликвидировали пожар в здании спортивного клуба

12 января, в 09:58 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании спортивного клуба по адресу: г.Сумы, ул. Заливная, 15 Учитывая, что возгорание произошло в густонаселенном микрорайоне, где рядом расположены учебные учреждения, на тушение привлекли все подразделения оперативно-спасательной службы областного центра.

Усложняли тушения конструктивные особенности здания - горючими конструкциями и утеплителем огонь распространился на значительную площадь, образовалось сильное задымление. Для работы в очаге пожара спасатели создали три звена газодымозащитной службы, работающих в аппаратах для защиты органов дыхания. Ликвидация возгорания проводилась как изнутри здания, так и снаружи с помощью автолестницы.

В 11:56 пожар удалось локализовать на площади 1200 кв.м., а в 18:00 - ликвидировать. Всего на месте работало 32 человека личного состава, 7 единиц автотехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На месте работала следственно-оперативная группа в составе работников Главного управления Национальной полиции и Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области. Причина пожара и обстоятельства выясняются.

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