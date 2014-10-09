Пострадавшим от взрыва на ул.Металлургов, 24 обещают компенсировать аренду жилья Городские власти распорядились о выделении денег на аренду жилья на время ремонта квартир поврежденных взрывом газа. Мэр обнародовал суммы компенсаций.

О необходимости такой компенсации пострадавшие должны написать заявление и подать его в штаб, находящийся на первом этаже дома по адресу ул.Металлургов, 24 (в помещении бывшего банка ПУМП).

- Сумма компенсации зависит от количества прописанных в квартире. Если прописано два человека, выделяем на однокомнатную квартиру – 2 тыс. грн. в месяц, до четырех лиц - на двухкомнатную - 2700, больше четырех лиц - на трехкомнатную – 3500, - сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По информации городского головы, по ул. Металлургов, 24 решен вопрос финансирования жильцов квартир, требующих помощи. Первая материальная помощь, по решению исполкома, будет предоставлена всем семьям, которые пострадали. Второй вопрос – определение ущерба, нанесенного жильцам чрезвычайной ситуацией, после того, как соответствующая комиссия проведет обследование. И третье – помощь на оплату жилья.

- Мы кинули клич строительным компаниям и депутатскому корпусу, - говорит А.Лысенко. - Ко мне сейчас поступило обращение от депутатов ВО «Батькивщина» о выделении каждым из депутатов по 10 тыс. грн. из т.н. «депутатских» денег на финансирование пострадавших. Возможно, и областные депутаты поддержат.

Мэр признал, что пострадавшим людям не всегда доносят необходимую им информацию.

- Я уже своим подчиненным высказал свое несогласие с их действиями. Я понимаю, что у них много работы, но я сказал, чтобы выделили одного человека, который будет находиться в штабе и доносить информацию. Сейчас в штабе есть ксерокс и с 9 часов утра сегодня принимают заявления от людей о том, какая помощь им нужна. Работник управления социальной защиты на месте, психолог на месте, медик на месте. Согласно этим заявлениям управление соцзащиты выделит помощь. Вчера состоялось расселение в гостиницах. Люди там будут жить, пока не снимут квартиру.

В результате взрыва газа в разной степени пострадали 36 квартир и 56 человек. Руководителем работ по ликвидации последствий обоих чрезвычайных ситуаций исполкомом Сумского горсовета назначен заместитель городского головы Александр Журба, руководителем штаба - начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артур Петров.

Как информирует штаб, уже подготовлен ряд распорядительных документов, согласно которым будет решен вопрос об открытии резервного фонда и предоставления материальной помощи жителям домов по адресам: ул. М.Лушпы, 52 и ул.Металлургов, 24. Это станет возможным после предоставления расчетов о бюджетных расходах соответствующими распорядителями средств. Речь идет о выплатах на компенсацию пострадавшим арендованного жилья (на срок, в течение которого в доме и квартирах продлятся ремонтные работы); компенсацию материального ущерба поврежденного движимого имущества и одноразовую материальную помощь.

Однако, прежде чем начнется процедура выплат, должна завершиться экспертная оценка разрушений здания и личного имущества в помещениях с учетом его технического состояния.

В штабе сетуют: ситуация усложняется составлением общего списка жителей, поскольку многие не имеют документов, не подтверждают право собственности на жилье или его отсутствие, есть большие различия в количестве зарегистрированных жителей квартир и фактически проживающих по данным адресам. А использование бюджетных средств требует тщательного подхода и не терпит расходов, не подтвержденных документально.

Городские власти уверяют, что контролируют вопрос отмены начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги по указанным адресам, неразрывно связанный с предоставлением государственных субсидий.

Городская власть заявляет, что берет на себя обязательства по осуществлению аварийно-восстановительных работ всего подъезда и поврежденных квартир по ул. Металлургов, 24.