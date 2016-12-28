На Сумщине полицейские противодействуют наркопреступлениям За сутки сотрудники Роменского отдела полиции обнаружили мужчину с наркотиками в кармане и жительницу района, которая кроме того, что изготавливала опий ацетилированный, угощала им своих наркозависимых товарищей.

Во время проверки информации о том, что один из местных жителей хранит наркотики, сотрудники полиции на одной из улиц города обнаружили 37-летнего жителя. У мужчины во время личного досмотра правоохранители в карманах обнаружили медицинский шприц, заполненный опием ацетилированным и бумажный сверток с марихуаной. Последний пояснил полицейским, что наркотики его, которые он планировал употребить. На вопрос где их взял, ответил, что «травку» нашел просто среди улицы, а «опий» приготовил сам.

Другой подозреваемой, которая занимается изготовлением наркотиков, стала 28-летняя жительница района. У нее во время санкционированного обыска дома полицейские обнаружили остатки от переработки опия ацетилированного и около 5 мл. уже готового к употреблению наркотика. К тому же, правоохранители выяснили, что хозяйка дома, кроме того, что изготовляет особенно опасное «зелье», угощает им своих наркозависимых товарищей, а ее дом служит ничем иным, как притоном.

Полицейские продолжают устанавливать круг наркозависимых знакомых женщины. Все изъятые вещества направлены на исследование, по результатам которого будет принято соответствующее решение. Мужчине инкриминируют незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта по ч.1 ст.309 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы, а женщине еще и организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств по ч.2 ст.317 Уголовного Кодекса Украины, за что ближайшие восемь лет может провести за решеткой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.