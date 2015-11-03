В Сумах на казарму для артиллеристов потратят 1,2 миллиона

12 января ход работ проинспектировали городской голова Александр Лысенко и представители СМИ. В прошлом году на ремонт помещения площадью 560 квадратных метров из городского бюджета выделили 500 тыс. грн. Всего после завершения ремонтных работ в казарме смогут расположиться около 700 военных.
«Сегодня наша задача обустроить казарму прежде всего для того, чтобы наши бойцы, возвращаясь с фронта, имели возможность проживать в достойных условиях. Они это заслужили», - сказал мэр Александр Лысенко.
Глава Сум отметил, что в 2017 году на завершение обустройства казармы из городского бюджета планируется выделить около 700 тыс. Грн.
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