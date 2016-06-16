В Сумах иностранным студентам, избившим таксиста, грозит 4 года тюрьмы

Событие состоялось в декабре прошлого года. Двое студентов-иностранцев вызвали через службу такси автомобиль, на котором приехали в один из торговых центров города. По просьбе водителя оплатить проезд, сообщили, что они вскоре вернутся, поскольку им необходимо ехать дальше.
Вернувшись через 15 минут, студенты назвали новый адрес, по приезду куда обещали рассчитаться. Доехав до указанного места назначения, пассажиры вышли из автомобиля. Водитель, понимая, что иностранцы не хотят платить за проезд, вышел вслед за ними и, схватив одного из юношей за руку, требовал расчета. Студенты, несмотря на то, что находятся в общественном месте, начали наносить водителю руками и ногами удары по туловищу и конечностям, в результате чего он получил легкие телесные повреждения.
Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко, в настоящее время студентам-иностранцам вручено уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины, им избрана мера пресечения - личное обязательство.
Справка: санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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