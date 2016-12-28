В Конотопе полиция разоблачила сожителей, которые обворовали свою гостью Сотрудники полиции направили в суд уголовное производство в отношении 21-летнего жителя Конотопа и его 15-летней девушки. Воспользовавшись случаем, молодые люди украли банковскую карту своей знакомой и полностью опустошили ее счет. Такая сделка может стоить сожителям пятилетнего лишения свободы.

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже обратилась 19-летняя конотопчанка. Заявительница рассказала, что у нее пропала банковская карта, со счета которой кто-то снял почти две тысячи гривен.

Проведя проверку, сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастны двое его знакомых – 21-летний мужчина и его 15-летняя девушка, которые накануне заходили в гости к потерпевшей. И банковскую карточку, которую молодая девушка считала потерянной по собственной неосторожности, как оказалось, украли именно они.

Подозреваемые рассказали полицейским, что на преступление решились из-за тяжелого материального положения. А полученные таким образом деньги в тот же день потратили на продукты питания и на визит к парикмахеру.

В отношении обоих следователи полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), которое уже направили в суд. За содеянное им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.