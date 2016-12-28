В Сумах дорожают социальные услуги Сумской городской территориальный центр социального обслуживания «Берегиня» сообщает об изменении тарифов на платные услуги.

С 1 января изменились тарифы на платные услуги, предоставляемые Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня».

Тарифы на платные услуги устанавливаются коммунальным учреждением в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 9 апреля 2005 года № 268 «Об утверждении Порядка регулирования тарифов на платные социальные услуги» и меняются на основании увеличения размера минимальной заработной платы.

В соответствии с Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2017 год» от 21 декабря 2016 №1801-VIII с 1 января 2017 года минимальная заработная плата установлена в размере 3200 грн.

Согласно статье 31 Закона Украины «Об оплате труда» размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы.

На получение платных социальных услуг имеют право граждане пожилого возраста, лица с инвалидностью, больные, которые не способны к самообслуживанию и имеют родных, которые должны обеспечить им уход и помощь.

Одинокие нетрудоспособные граждане, не имеющие трудоспособных детей, обслуживаются бесплатно.

Дополнительная информация: ул. Интернационалистов, 18, по тел.: 32-77-74, 63-54-14, 32-32-60.

Новые тарифы можно посмотреть по ссылке.